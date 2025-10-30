Київське Динамо напередодні здобуло перемогу над донецьким Шахтарем у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка України. Після фінального свистка півзахисник столичного клубу Володимир Бражко поділився своїми враженнями від гри та оцінив виступ команди.

«По-перше, сьогодні прийшло доволі багато вболівальників, і дуже вдячні їм за підтримку. Ця перемога стала можливою завдяки їм. Коли я йшов розминатись перед другим таймом, вони аплодували, підбадьорювали, гнали вперед у другому таймі. У першому таймі, можливо, була якась невпевненість, але є як є, і слава Богу, що ми виграли.

Що стосується другого голу, то я би не сказав, що там моя заслуга — це заслуга всієї команди. Пробив головою, хотілося забити, але добре, що Герреро забив — у іншому випадку було б дуже прикро. Це футбол, і ми не знали, що може статись у наступні хвилини. Звичайно, було складно, і добре, що до перерви ми не пропустили.

Моїм завданням на другий тайм було більше допомогти команді загалом, більше грати вперед, оскільки ми програвали, більше загострювати гру. Ви бачили, що вони підсіли у другому таймі, й уже ми більше створювали моментів. Можна сказати, помінялися ролями після перерви. Добре, що ми виграли, й вітаю всіх уболівальників із перемогою», — заявив український виконавець для клубноъ пресслужби.