Кубок України. Казка Агротеха обірвалась в 1/8 фіналу
Аматорський колектив залишив турнір
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Агротех та Фенікс-Маріуполь відкривали заключний день програми 1\8 фіналу Кубка України. Зустріч в Кропивницькому до останнього тримала в напрузі фанів обох команд.
В основний час команди обмінялись голами Вільхового та Чічікова. Гра перейшла у серію пенальті, де ключовим виявився промах футболіста Агротеха Ковтуненка, який не зміг поцілити в рамку воріт.
Як підсумок, Фенікс-Маріуполь під керівництвом Максима Фещука зіграє у чвертьфіналі Кубка України.
Кубок України. 1/8 фіналу
Агротех –- Фенікс-Маріуполь – 1:1 (6:7 по пенальті)
Голи: Вільховий, 37 - Чічіков, 78