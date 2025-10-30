Агротех та Фенікс-Маріуполь відкривали заключний день програми 1\8 фіналу Кубка України. Зустріч в Кропивницькому до останнього тримала в напрузі фанів обох команд.

В основний час команди обмінялись голами Вільхового та Чічікова. Гра перейшла у серію пенальті, де ключовим виявився промах футболіста Агротеха Ковтуненка, який не зміг поцілити в рамку воріт.

Як підсумок, Фенікс-Маріуполь під керівництвом Максима Фещука зіграє у чвертьфіналі Кубка України.

Кубок України. 1/8 фіналу

Агротех –- Фенікс-Маріуполь – 1:1 (6:7 по пенальті)

Голи: Вільховий, 37 - Чічіков, 78

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України на 30 жовтня.