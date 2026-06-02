Павло Василенко

За інформацією ТаТоТаке, керівництво харківського Металіста 1925 не буде продовжувати співпрацю з 6 гравцями, в яких закінчилися контракти.

Це воротар Олег Мозіль, захисники Василь Кравець, Євген Пасіч та Ігор Снурніцин, хавбеки Владислав Калітвінцев і Вʼячеслав Чурко.

Металіст 1925 з 51 заліковим балом у доробку завершив сезон 2025/26 років на п'ятому місці в підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

Нещодавно головний тренер харківської команди Младен Бартулович підбив підсумки сезону.