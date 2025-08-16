Павло Василенко

Нападник албанського Динамо Сіті Батон Забергія стане гравцем харківського Металіста 1925. Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, контракт з 24-річним косоваром буде підписаний за системою «3+1». Обидва гравці обійшлися Металісту 1925 приблизно в 2-2,5 млн євро.

Відзначається, що Батон перейшов у Металіст 1925 з того ж клубу, що й Пітер Ітодо Мандела. Загальна сума трансферів цих двох футболістів склала 2-2,5 мільйона євро.

Забергія має досвід виступів також і на позиціях лівого та правого вінгера.

У минулому сезоні форвард провів 42 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 15 м’ячів і зробив 10 асистів. У поточному сезоні Забергія провів чотири поєдинки в кваліфікації Ліги конференцій: три голи і два асисти.