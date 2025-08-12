Форвард Металіста 1925 Олексій Сидоров повідомив керівництву клубу, що не має наміру повертатися в Україну, перебуваючи на Кіпрі через сімейні обставини, повідомляє Татотаке.

Телефонна розмова між футболістом і представниками харків’ян підтвердила його рішення залишитися за кордоном.

Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун наголосив, що Сидоров має час до 11 серпня для повернення. У разі відмови будуть застосовані передбачені контрактом заходи.

Контракт нападника з клубом діє до 2028 року, і у випадку неповернення керівництво Металіста 1925 планує звернутися до суду для захисту своїх юридичних прав.

Нагадаємо, Олексій Сидоров наприкінці червня - на початку липня повернувся з оренди з ковалівського Колоса і тренувався з молодіжною командою, а потім самовільно залишив Україну. В цей час Металіст 1925 перебував на зборах в Австрії. Деталі та механізм виїзду Сидорова не розкриваються, але напевне гравець отримав право на виїзд з країни як гравець клубу УПЛ.