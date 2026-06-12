Сергій Разумовський

Півзахисник аргентинського Уніон Санта-Фе Рафаель Профіні дедалі ближче до того, щоб продовжити кар’єру в українській Прем’єр-лізі. Про ймовірний трансфер у соцмережі X повідомив журналіст Уріель Югт, який зазначив, що переговори між клубами вже вийшли на вирішальну стадію.

За його даними, харківський Металіст 1925 практично дійшов до фінального етапу перемовин з аргентинською стороною і налаштований закрити угоду найближчим часом. Український клуб прагне якнайшвидше оформити перехід, адже бачить у 22-річному футболістові одного з потенційно важливих гравців для посилення складу.

Орієнтовна сума трансферу, за попередньою інформацією, може становити близько трьох мільйонів євро. Водночас Уніон Санта-Фе хоче залишити за собою 20% прав на гравця, що дозволить аргентинцям розраховувати на частину прибутку у разі подальшого продажу Профіні в інший клуб.

Профіні вважається універсальним футболістом, який здатен закривати одразу кілька позицій на полі. Найчастіше він діє в зоні опорного півзахисту, однак може бути корисним і в центрі оборони, і на позиції центрального хавбека. Саме така багатофункціональність робить його цікавим варіантом для команд, яким потрібен гравець із широким тактичним діапазоном.

У нинішньому сезоні аргентинець уже провів 20 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем і п’ятьма результативними передачами. Його контракт з Уніон Санта-Фе спливає 31 грудня, а ринкова вартість футболіста, за оцінками, становить 2,8 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 узгодив трансфер гравця Динамо за кілька мільйонів доларів.