Металіст 1925 узгодив трансфер гравця Динамо за кілька мільйонів доларів
Футболіст змінить клубну прописку
близько 1 години томуПідписатися в
Олександр Яцик. Фото - ФК Динамо
Півзахисник київського Динамо Олександр Яцик перейде в харківський Металіст 1925. Про повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За інформацією джерела, сторони погодили всі деталі переходу 23-річного футболіста. Найближчим часом він пройде медогляд та підпише контракт з новим клубом. Сума трансферу складе близько трьох мільйонів доларів.
Яцик є вихованцем Динамо, в системі якого перебував з 2019 року. За першу команду біло-синіх Олександр провів 30 матчів, на його рахунку три голи і один асист. Також хавбек виступав за Зорю на правах оренди (2023-2025).