Павло Василенко

Півзахисник київського Динамо Олександр Яцик перейде в харківський Металіст 1925. Про повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, сторони погодили всі деталі переходу 23-річного футболіста. Найближчим часом він пройде медогляд та підпише контракт з новим клубом. Сума трансферу складе близько трьох мільйонів доларів.

Яцик є вихованцем Динамо, в системі якого перебував з 2019 року. За першу команду біло-синіх Олександр провів 30 матчів, на його рахунку три голи і один асист. Також хавбек виступав за Зорю на правах оренди (2023-2025).