Сергій Разумовський

Чернівецька Буковина достроково гарантувала собі підвищення в класі та зіграє в українській Прем’єр-лізі наступного сезону. Команда забезпечила собі місце, яке дає пряму путівку до елітного дивізіону, ще за шість турів до завершення чемпіонату Першої ліги.

Вирішальним кроком на шляху до підвищення стала перемога над Металістом. У цьому матчі Буковина, яка номінально грала на виїзді, здобула важливий результат завдяки дублю Дахновського. Суперник відповів лише одним забитим м’ячем у виконанні Пороха, чого виявилося недостатньо, аби завадити чернівчанам набрати три очки.

Важливу роль у підсумковому розкладі також відіграв результат матчу за участю одного з головних конкурентів. Лівий Берег, який іде на третій позиції, не зумів перемогти Ниву Тернопіль і завершив зустріч унічию 0:0. Саме ця осічка конкурента й дозволила Буковині остаточно закріпитися серед команд, які здобувають пряме підвищення до УПЛ.

Для чернівецького клубу це справді історичне досягнення. Востаннє Буковина виступала в елітному дивізіоні українського футболу ще в сезоні 1993/94, коли найвищий рівень чемпіонату мав назву Вища ліга. Таким чином, команда повертається до числа найсильніших клубів країни вперше за понад три десятиліття.

Перша ліга, перший тур

П'ятниця, 17 квітня

Металіст – Буковина 1:2

Голи: Порох, 80 – Дахновський, 12, 28 (пен.)

Субота, 18 квітня

Нива Тернопіль – Лівий Берег 0:0

Нагадаємо, у півфіналі Кубка України Буковина у Тернополі прийме Динамо.