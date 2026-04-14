Домашній стадіон Шахтаря прийме фінал Кубка України, у якому він навіть не візьме участі
Остаточне рішення Української асоціації футболу
близько 1 години тому
«Арена Львів». Фото: ФК Шахтар
Виконком Української асоціації футболу визначився з місцем проведення фінального матчу Кубка України сезону-2024/25. Як повідомляє «ТаТоТаке», відповідне рішення було ухвалене 14 квітня.
За даними джерела, вирішальний поєдинок турніру прийме «Арена Львів». Фінал Кубка України запланований на середу, 20 травня.
Наразі боротьбу за трофей продовжують чотири команди. У півфіналі Буковина зустрінеться з Динамо, а Металіст 1925 побореться за вихід до фіналу в матчі проти Чернігова.
Нагадаємо, матчі півфіналів Кубка України пройдуть за тиждень.
