Металіст, Новий Розділ та Лівий Берег пройшли в 1/8 фіналу Кубка України
Пройшли ще три поєдинки турніру
У матчі 1/16 фіналу Кубка України сумська Вікторія на своєму полі програла харківському Металісту з рахунком 0:1.
Новий Розділ переміг Агротех в битві аматорів – 3:1.
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Волочиський Агробізнес не втримав перемогу з київським Лівим Берегом. Представник УПЛ відігрався в кінці гри, а потім переміг у серії пенальті – 4:2.
Таким чином, в 1/8 фіналу Кубка України пройшли Металіст, Новий Розділ і Лівий Берег.
Кубок України, 1/16 фіналу
Новий Розділ – Агротех – 3:1
Голи: Адам, 57, Музика, 61, Гулевський, 88 – Кривошей, 40.
Агробізнес – Лівий Берег – 1:1. По пенальті – 2:4
Голи: Різник 13 – Банада 90+3.
Вікторія – Металіст – 0:1
Гол: Приходько 77.