НК Пробій оголосив про призначення Юрія Вірта на посаду головного тренера. У тренерському штабі він замінив Володимира Ковалюка, повідомила пресслужба івано-франківського клубу.

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Допомагати новому наставнику буде Микола Лапко. Водночас тренер воротарів Микола Плетеницький і фахівець із фізичної підготовки Ярослав Конкольняк збережуть свої посади та продовжать роботу в команді.

Останнім клубом у тренерській кар’єрі 52-річного фахівця була тернопільська Нива. У грудні 2025 року Вірт залишив команду. Раніше він очолював Рух і ПФК Звягель.

Найбільш успішний період роботи наставника пов’язаний із рівненським Вересом. Вірт двічі очолював клуб – у 2017-му та 2019-2023 рр. Під його керівництвом команда пробилася до УПЛ, а згодом зберегла місце в елітному дивізіоні через плейоф.

Офіційний дебют Вірта на чолі Пробою відбудеться вже сьогодні, 9 вересня. У межах 1/16 фіналу Кубка України команда зустрінеться з Олександрією. Матч розпочнеться о 13:00.