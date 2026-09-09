У Кубку України визначилися переможці двох матчів 1/16 фіналу. Епіцентр упевнено здолав Карбон із рахунком 3:0, тоді як Пробій та Олександрія не змогли визначити сильнішого в основний час. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобула команда Володимира Шарана – 3:1.

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Значно драматичнішим вийшов матч Пробій – Олександрія. Гості відкрили рахунок на 33-й хвилині, коли Жонатан вразив ворота суперника.

Після перерви Пробій швидко відігрався. На 47-й хвилині Гірний відновив рівновагу – 1:1. У час, що залишився, команди більше не забивали, тому переможця довелося визначати в серії пенальті.

У футбольній лотереї успішнішою виявилася Олександрія – 3:1. Відзначимо, що напередодні матчу Пробій оголосив, що Юрій Вірт призначений головним тренером команди.

Кубок України, 1/16 фіналу

Карбон – Епіцентр – 0:3

Голи: Козак, 22, 72, 90+2.

Пробій – Олександрія – 1:1. По пенальті – 1:3

Голи: Гірний, 47 – Жонатан, 33.