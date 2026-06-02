Сергій Разумовський

Аякс українця Олександра Зінченка офіційно оголосив про призначення Мічела Санчеса на посаду головного тренера першої команди.

Контракт з іспанським спеціалістом розрахований на два сезони. Таким чином, Мічел очолить амстердамський клуб після завершення роботи в Жироні. Раніше тренер залишив каталонську команду, в якій працював протягом п’яти років.

У новому сезоні перед іспанським фахівцем стоятиме завдання повернути Аякс на вищі позиції в нідерландському футболі. Минулу кампанію амстердамці завершили на п’ятому місці в турнірній таблиці Ередивізі.

Завдяки цьому результату Аякс отримав право виступити в Лізі конференцій. Для Мічела робота в нідерландському клубі стане новим викликом після тривалого періоду в іспанському футболі.

Нагадаємо, Мічел залишив Жирону після шокуючого вильоту команди Ваната, Циганкова і Крапивцова з Ла Ліги.