Денис Сєдашов

Іспанський фахівець Мічел офіційно пішов у відставку з посади головного тренера Жирони.

50-річний наставник очолював каталонську команду з 2021 року. Під його керівництвом клуб повернувся до Ла Ліги, а в сезоні-2023/24 сенсаційно посів третє місце та вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів.

Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.



El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.



🔗 https://t.co/6UzUbZLzW0 pic.twitter.com/epIrrpQyer — Girona FC (@GironaFC) May 28, 2026

У нинішньому сезоні-2025/26 Жирона продемонструвала незадовільні результати й оформила виліт із Прімери, фінішувавши на передостанньому, 19-му місці в турнірній таблиці.

