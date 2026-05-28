Жирона залишилася без головного тренера після провалу в Ла Лізі
Мічел звільнив крісло
близько 6 годин тому
Іспанський фахівець Мічел офіційно пішов у відставку з посади головного тренера Жирони.
50-річний наставник очолював каталонську команду з 2021 року. Під його керівництвом клуб повернувся до Ла Ліги, а в сезоні-2023/24 сенсаційно посів третє місце та вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні-2025/26 Жирона продемонструвала незадовільні результати й оформила виліт із Прімери, фінішувавши на передостанньому, 19-му місці в турнірній таблиці.
