Мічел пригадав, як Довбик виступав за Жирону: «Ми тоді добре грали й перемагали»
Мічел пригадав виступи українського нападника за каталонський клуб
близько 2 годин тому
Головний тренер Жирони Мічел поділився своїми спогадами про колишнього нападника команди Артема Довбика. У сезоні 2023/24 каталонський клуб провів найкращий сезон у своїй історії, а український форвард став головним героєм цього успіху. Цитує фахівця DAZN.
«Довбик провів тут лише рік, але здавалося, ніби він у Жирони все життя. Ми тоді добре грали й перемагали», – зазначив Мічел.
Виступаючи за Жирону, Довбик провів 41 матч, забивши 25 голів та зробивши 10 результативних передач.
За підсумками того сезону Артем став найкращим снайпером чемпіонату Іспанії, закріпивши за собою статус одного з найяскравіших форвардів Ла Ліги.
