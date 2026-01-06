Мічел висловився щодо продовження контракту з Жироною
Угода спливає влітку
12 хвилин тому
Мічел / Фото - Getty Images
Головний тренер Жирони Мічел висловився щодо подальшого перебування в каталонському клубі. Його слова наводить AS.
Тут я дуже щасливий, і моя турбота - команда. Немає жодних умов для продовження контракту тут. Навпаки, у мене дуже хороші відчуття щодо Жирони. Я вже насолодився святами, тож можу думати й про інші речі. Хочу, щоб Жирона залишилася в Ла Лізі - це найголовніше.
Мене не хвилює моя ситуація, справді. Я ніколи не хвилювався, бо тут я щасливий. Побачимо. Те, чи заслуговую я на продовження контракту, мають показати результати. Минулого року я не довів, що повинен залишитися тут», - сказав Мічел.
