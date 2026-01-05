Мічел назвав точну кількість очок, яка дозволить Жироні залишитися в Ла Лізі
На думку наставника каталонцям потрібно набрати 42 пункти
близько 2 годин тому
Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував перемогу команди над Мальоркою, у якій забили Віктор Циганков та Владислав Ванат. Наставник зазначив, що для збереження місця у Ла Лізі команді необхідно набрати 42 очки.
Крім того, Мічел похвалив гравців за їх виступ, наголосивши, що матч проти Мальорки став найкращою грою Жирони в першому колі, в якій команда діяла максимально злагоджено та цілеспрямовано.
«Гравці довели, що вони хороші та конкурентоспроможні. Залишити зону вильоту – це добре, але всі ми знаємо, що маємо набрати 42 очки. Якщо виграємо наступного тижня, будемо мати половину необхідних очок
Менталітет у команди хороший, і вона змінила той образ, що у матчах не показувала своєї найкращої версії. Це найбільш цілісний матч першого кола – як за грою, так і за відчуттями», — сказав Мічел для Mundo Deportivo.
