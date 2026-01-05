Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував перемогу команди над Мальоркою, у якій забили Віктор Циганков та Владислав Ванат. Наставник зазначив, що для збереження місця у Ла Лізі команді необхідно набрати 42 очки.

Крім того, Мічел похвалив гравців за їх виступ, наголосивши, що матч проти Мальорки став найкращою грою Жирони в першому колі, в якій команда діяла максимально злагоджено та цілеспрямовано.