Головний тренер Жирона Мічел підбив підсумки матчу 17 туру Ла Ліги проти Атлетіко (0:3). Його слова наводить AS.

Відчуття на полі було таке, що Атлетіко був надзвичайно сильним. Ми намагалися створювати небезпеку, але не змогли. У нас був важливий момент за участю Вітселя, але Облак здійснив чудовий сейв, а в дуелях суперник нас перевершив. Мене дратує рахунок 0:3, бо гра була оманливою. Вони контролювали матч і просто не дозволяли нам нічого. Нас не було у третій зоні, ми не створювали моментів, а під час контратак було видно, що вони могли завдати серйозної шкоди.

Я не знаю, чи могли б ми зіграти більш оборонно, адже нам бракує рішучості. Але це стосується не лише цього матчу - так було протягом усього року. З іншими командами ми можемо компенсувати це грою, але проти такого суперника нам дуже важко.

Атлетіко дозволяє дуже мало і є фізично сильною командою з жорсткою ментальністю. Дієго Сімеоне зумів зробити так, щоб його команда завжди боролася. Нам було важко в дуелях. У мене залишилося відчуття, що нам було важко створювати моменти й могли пропустити гол у будь-який момент. Це те, що треба виправити. Ми не можемо конкурувати з ними на рівних, але у Ла Лізі нам потрібно мати кращий оборонний баланс і більше рішучості. Ми - команда, яка пропустила найбільше голів. Навіть під невеликим тиском ми страждаємо, і це те, що треба виправити в зимове трансферне вікно, - розповів Мічел.