Мідлсбро ввів дивні штрафи: від 100 євро за душ до 1500 євро за запізнення
Футболістам англійської команди потрібно бути дуже обережними
11 хвилин тому
Фото - ФК Мідлсбро
У мережу потрапив список штрафів для гравців Мідлсбро, і він викликав чимало подиву серед уболівальників.
Документ містить десятки пунктів, за які футболістів англійської команди можуть серйозно «оштрафувати». Основний акцент зроблений на дисципліні та пунктуальності:
- Запізнення на матч – €577 плюс €30 за кожну хвилину. Тобто півгодинна затримка обійдеться у майже €1500.
- Запізнення на зустріч із тренерами – €577 + €20/хв.
- Запізнення на автобус – €300 + €20/хв.
- Запізнення на тренування – €200 + €20/хв.
Штрафи потрібно сплатити протягом п’яти днів. Якщо гравець затягує, сума подвоюється.
Але найбільше фанатів здивували більш «незвичні» правила:
- Мочитися в душі – €100.
- Пересунути стіл під час гри в більярд – €100.
- Пропустити тренування у спортзалі чи залишити речі після обіду – €100.
Найсуворішим пунктом виглядає вимога відвідувати командні прогулянки ввечері. Якщо хтось із футболістів вирішить залишитися вдома, це коштуватиме €1000.
