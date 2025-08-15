Сергій Стаднюк

У стартовому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав перемогу над Борнмутом.

У результативному поєдинку на «Енфілді» господарі повели ще до перерви завдяки влучному удару Екітіке, а одразу після відпочинку Ґакпо подвоїв перевагу з передачі того ж француза. Однак Борнмут зміг повернути інтригу – Семеніо оформив дубль за дванадцять хвилин, зрівнявши рахунок.

Щоправда, наприкінці Ліверпуль додав у темпі й вирвав перемогу. На 88-й хвилині К’єза завдав влучного удару, а в компенсований час Салах поставив крапку. Свої голи «червоні» присвятили колишньому партнеру Діогу Жоті, який трагічно загинув у ДТП на початку липня.

Ліверпуль з перемоги стартував у новому сезоні АПЛ. Борнмут, втративши українця Іллю Забарного і майже всю оборону, невдало розпочав нову кампанію.

АПЛ, 1-й тур

Ліверпуль – Борнмут 4:2

Голи: Екітіке, 37, Ґакпо, 49, К'єза, 88, Салах, 90+4 – Семеніо, 64, 76

Ліверпуль: Аліссон, Фрімпонґ (Ендо, 60), Конате, він Дейк, Керкез (Робертсон, 60), Мак Аллістер (Джонс, 72), Собослаї, Салах, Вірц (К'єза, 82), Ґакпо, Екітіке (Ґомез, 72)

Борнмут: Петрович, Сміт (Гілл, 90), Діакіте, Сенесі, Трюффер, Адамс (Крупі, 90+1), Скотт (Траоре, 74), Семеніо, Таверньє, Брукс (Вінтерберн, 83), Еванілсон

Попередження: Керкез (43) – Брукс (14), Еванілсон (81)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Ліверпуль – Борнмут.