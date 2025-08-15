Борнмут уже без Забарного відігрався з 0:2 у матчі з Ліверпулем, але «червоні» все ж вирвали перемогу
Підопічні Арне Слота присвячували свої голи Діогу Жоті
40 хвилин тому
У стартовому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав перемогу над Борнмутом.
У результативному поєдинку на «Енфілді» господарі повели ще до перерви завдяки влучному удару Екітіке, а одразу після відпочинку Ґакпо подвоїв перевагу з передачі того ж француза. Однак Борнмут зміг повернути інтригу – Семеніо оформив дубль за дванадцять хвилин, зрівнявши рахунок.
Щоправда, наприкінці Ліверпуль додав у темпі й вирвав перемогу. На 88-й хвилині К’єза завдав влучного удару, а в компенсований час Салах поставив крапку. Свої голи «червоні» присвятили колишньому партнеру Діогу Жоті, який трагічно загинув у ДТП на початку липня.
Ліверпуль з перемоги стартував у новому сезоні АПЛ. Борнмут, втративши українця Іллю Забарного і майже всю оборону, невдало розпочав нову кампанію.
АПЛ, 1-й тур
Ліверпуль – Борнмут 4:2
Голи: Екітіке, 37, Ґакпо, 49, К'єза, 88, Салах, 90+4 – Семеніо, 64, 76
Ліверпуль: Аліссон, Фрімпонґ (Ендо, 60), Конате, він Дейк, Керкез (Робертсон, 60), Мак Аллістер (Джонс, 72), Собослаї, Салах, Вірц (К'єза, 82), Ґакпо, Екітіке (Ґомез, 72)
Борнмут: Петрович, Сміт (Гілл, 90), Діакіте, Сенесі, Трюффер, Адамс (Крупі, 90+1), Скотт (Траоре, 74), Семеніо, Таверньє, Брукс (Вінтерберн, 83), Еванілсон
Попередження: Керкез (43) – Брукс (14), Еванілсон (81)
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Ліверпуль – Борнмут.