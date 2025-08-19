Родріго хоче перейти з Реала до Ліверпуля
Бразилець визначився з клубом, у якому хоче продовжити кар’єру
близько 1 години тому
Родріго Гоес / фото - Getty
Нападник мадридського Реала Родріго визначився з клубом, у якому хотів би продовжити кар’єру.
Як повідомляє ESPN, якщо 24-річний бразилець все ж покине Реал цього літа, то основним варіантом для нього стане англійський Ліверпуль.
Раніше з’являлася інформація, що Манчестер Сіті готовий запропонувати Родріго контракт до 2030 року.
У сезоні-2024/25 форвард провів 54 матчі за Реал, у яких забив 14 голів і віддав 11 результативних передач. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 90 мільйонів євро.
