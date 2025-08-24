Павло Василенко

Старт нового сезону знову обернувся розчаруванням для Манчестер Юнайтед. У матчі проти Фулгема «червоні дияволи» задовольнилися лише нічиєю (1:1), продовживши серію невдалих виступів у Англійській Прем’єр-лізі.

Для головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма ця нічия мала особливий підтекст. Португалець установив небажаний рекорд: тепер під його керівництвом команда провела вже більше ігор, ніж здобула очок у чемпіонаті – 28 балів у 29 матчах.

Манчестер Юнайтед продовжує шукати стабільність, а сам Аморім – відповіді, які допоможуть витягнути клуб із кризи. Проте факти поки що свідчать проти нього: результативність «червоних дияволів» не відповідає амбіціям клубу, який прагне повернути собі колишню велич.