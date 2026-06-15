Сергій Разумовський

Удінезе офіційно підтвердив повноцінний перехід півзахисника Ніколо Дзаніоло, права на якого належали Галатасараю. Італійський клуб скористався опцією викупу контракту 26-річного футболіста після його орендного періоду у складі фріульців.

Минулого сезону Дзаніоло виступав за Удінезе на правах оренди та, вочевидь, переконав керівництво клубу у доцільності повноцінного трансферу. Після активації опції викупу сторони підписали контракт, розрахований на три роки.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сума переходу склала 5 мільйонів євро. При цьому Галатасарай зберіг за собою право на 50% від суми майбутнього продажу італійського хавбека. Така умова може дозволити турецькому клубу додатково заробити, якщо Дзаніоло згодом змінить команду за більші гроші.

Цікаво, що нинішня трансферна вартість футболіста, за даними порталу Transfermarkt, є суттєво вищою за суму, яку заплатив Удінезе. Авторитетний ресурс оцінює Дзаніоло у 15 мільйонів євро, тобто втричі дорожче за суму викупу. Водночас пікова оціночна вартість гравця була зафіксована у 2020 році, коли він виступав за Рому. Тоді його оцінювали у 55 мільйонів євро.

У минулому сезоні Дзаніоло провів 38 матчів у всіх турнірах. На його рахунку шість забитих м’ячів і вісім результативних передач. Галатасарай володів правами на Дзаніоло з лютого 2023 року. Тоді турецький клуб придбав його у Роми за 15 мільйонів євро. Однак закріпитися в стамбульській команді італійцю надовго не вдалося. За час перебування на контракті з Галатасараєм він чотири рази вирушав в оренду.

Спочатку Дзаніоло грав за Астон Віллу, після чого повертався до Італії та виступав за Аталанту, Фіорентину й Удінезе. Саме фріульський клуб у підсумку вирішив викупити контракт хавбека та зробити його повноцінною частиною команди.

Таким чином, Дзаніоло продовжить кар’єру в Серії А, де раніше вже виступав за кілька клубів. Для Удінезе цей трансфер став можливістю підписати досвідченого атакувального півзахисника за відносно невелику суму, враховуючи його нинішню ринкову оцінку та попередній статус одного з найперспективніших італійських футболістів.

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