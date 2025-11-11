Мілан хоче залишити Модріча в команді на наступний сезон
40-річний півзахисник залишається ключовим гравцем россонері
близько 1 години тому
Керівництво Мілана розглядає можливість продовжити контракт із Лукою Модрічем до 2027 року. Головний тренер Массіміліано Алегрі та спортивний директор Іглі Таре впевнені, що 40-річний хорват залишається важливою фігурою у нинішньому проекті клубу.
Модріч перейшов у Мілан минулого літа у статусі вільного агента, підписавши угоду, розраховану до 30 червня 2026 року.
Цього сезону досвідчений півзахисник провів 12 зустрічей у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.
Підопічні Аллегрі йдуть на третьому місці в турнірній таблиці Серії А, поступаючись Інтеру та Ромі всього у два очки. Вже 23 листопада Мілан проведе дербі проти Інтера.
Поділитись