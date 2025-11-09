Мілан втратив 2:0 з командою, що бореться за виживання. Відео
Парма здійснила міні-камбек у матчі проти россонері
близько 1 години тому
В 11-му турі італійської Серії А Мілан на виїзді втратив перемогу над Пармою.
Гості швидко повели. Салемакерс відкрив рахунок на 12-й хвилині, а Леау з пенальті подвоїв перевагу.
Наприкінці першого тайму Бернабе голом «у роздягальню» скоротив відставання, а після перерви Дель Прато зрівняв рахунок. У кінцівці обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але підсумок не змінився.
До вашої уваги огляд матчу.
Мілан набрав 22 очки у турнірній таблиці та втратив нагоду обійти перший Наполі. Россонері тепер можуть обійти Інтер і Рома.
Серія А, 11-й тур
Парма – Мілан 2:2
Голи: Бернабе, 45+1, дель Прато, 62 – Салемакерс, 12, Леау, 25 (пен.)
Парма: Сузукі, Дельпрато, Валенті, Ндіає (Тролло 46), Брітшгі, М. Кейта, Ловік (Валері 68), Соренсен, Бернабе (Ернані 81), Кутроне (Кремаскі 90+1), М. Пеллегріно
Мілан: Маньян, Габбія, Де Вінтер (Атекаме 87), Павлович, Салемакерс, Річчі (Пулішич 70), Модрич, Фофана, Еступіньян (Бартезагі 70), Леау, К. Нкунку (Лофтус-Чік 60)
Попередження: Соренсен, 86 – Модрич, 70
Поділитись