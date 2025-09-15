Хорватський маестро Лука Модріч увійшов до історії італійського футболу. Півзахисник Мілана у віці 40 років і 5 днів забив переможний гол у матчі 3-го туру Серії А проти Болоньї, який завершився з рахунком 1:0.

На 61-й хвилині Алексіс Салемакерс прорвався правим флангом і віддав точну передачу на хід Модрічу. Хорват прийняв м’яч і потужним ударом не залишив шансів воротарю Лукашу Скорупському.

Цей м’яч зробив Модріча найстаршим півзахисником, який коли-небудь забивав у чемпіонаті Італії. Він перевершив досягнення легенди Мілана Нільса Лідгольма, котрий відзначився у березні 1961 року в грі проти Інтера у віці 38 років і 169 днів. Завдяки голу хорвата Мілан взяв реванш у Болоньї за поразку у фіналі Кубка Італії.