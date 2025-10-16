Мілан не може розраховувати на ключового гравцях в наступних кількох матчах
Футболіст потрапив у лазарет команди
Французький півзахисник Мілана Адрієн Рабьо пропустить 10 днів після травми литки, отриманої під час перерви на матчі національних збірних.
Таким чином, він пропустить поєдинки проти Фіорентини та Пізи, повідомляє AFP.
Минулого тижня Рабьо забив гол у матчі відбору чемпіонату світу 2026 року, у якому Франція здобула перемогу над Азербайджаном з рахунком 3:0.
Наразі Мілан займає третє місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 13 очок у шести матчах.
