Ювентус і Мілан зіграли матч Серії А з нереалізованим пенальті
38 хвилин тому
У матчі шостого туру Серії А Ювентус на своєму стадіонів приймав Мілан. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.
Мілан мав шанс здобути перемогу, але на 53-й хвилині Крістіан Пулішич не реалізував пенальті.
Відзначимо, що перервалася переможна серія Мілана з чотирьох матчів поспіль, а Ювентус зіграв в третій раз поспіль.
Наразі туринська команда займає п’яте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 12 очок. Мілан залишився на третій позиції з 13 балами.
Серія А, 6-й тур
Ювентус – Мілан – 0:0
