Лідер Мілану отримав травму у товариському матчі збірної США
Крістіан Пулішич повертається в клуб із пошкодженням
21 хвилину тому
Крістіан Пулішич/фото: Google
Вінгер Мілана та збірної США Крістіан Пулішич отримав пошкодження під час виступу за національну команду.
Футболіста замінили на 31-й хвилині товариського матчу проти Австралії (2:1). Головний тренер американської збірної Маурісіо Почеттіно після гри повідомив, що у Пулішича травма підколінного сухожилля.
«Він відчув щось у підколінному сухожиллі. Завтра він вилетить до Італії, а ми оцінимо ситуацію сьогодні ввечері, але зараз нічого не можемо сказати».
Цього сезону Пулішич провів за Мілан 8 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі.
Россонері посідають третє місце у Серії А з 13 очками, відстаючи на два пункти від лідерів – Роми та Наполі.