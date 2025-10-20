Мілан обіграв Фіорентину і вийшов в лідери Серії А
Господарі здобули вольову перемогу
20 хвилин тому
Фото - Getty Images
У неділю на «Сан-Сіро» футболісти Мілана перемогли Фіорентину з рахунком 2:1 у матчі 7-го туру італійської Серії А.
Россонері здобули перемогу завдяки португалцю Рафаелю Леао, який оформив дубль, а за Фіорентину відзначився Робін Госенс.
Перемога Мілана вивела їх на вершину турнірної таблиці Серії А з 16 очками, тоді як Фіорентина залишилася в зоні вильоту – на 18-му місці, маючи лише три очки.
Серія А, 7-й тур
Мілан – Фіорентина – 2:1
Голи: Леау, 63, 86 (пен) – Госенс, 55.
