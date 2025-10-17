Довбик: «Мілан? Все вирішилось за декілька годин до закриття трансферного вікна»
Українець міг змінити клуб
близько 2 годин тому
Український форвард Роми Артем Довбик розповів, у якому клубі міг опинитися влітку.
«Мілан був найближчим до мого трансферу цим літом. Все вирішилось за декілька годин до закриття трансферного вікна.
Було багато розмов з керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою позицію, я її прийняв. Вирішили, що рухаємося далі. У нас зараз хороші результати, тож думаємо тільки про цей сезон і забули про те, що було влітку», – сказав Артем в інтерв’ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.
Рома після шести турів Серії А посідає другу сходинку в чемпіонаті, маючи рівну кількість очок з лідером – Наполі. Наступний матч команда Гасперіні проведе в суботу, 18 жовтня, вдома проти Інтера.
Контракт 28-річного нападник з римським клубом розрахований 30 червня 2029 року.
У цьому сезоні Довбик у складі Роми провів сім поєдинків, у яких забив один м’яч і віддав одну результативну передачу.
