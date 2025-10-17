Український форвард Роми Артем Довбик розповів, у якому клубі міг опинитися влітку.

«Мілан був найближчим до мого трансферу цим літом. Все вирішилось за декілька годин до закриття трансферного вікна.

Було багато розмов з керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою позицію, я її прийняв. Вирішили, що рухаємося далі. У нас зараз хороші результати, тож думаємо тільки про цей сезон і забули про те, що було влітку», – сказав Артем в інтерв’ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.