Павло Василенко

Салфорд завершив підписання короткострокового контракту до січня з колишнім нападником Ліверпуля та Мілана Фабіо Боріні.

34-річний італієць, який був вільним агентом після відходу із Сампдорії влітку, тренується з клубом протягом останнього місяця. Його підписання відбулося після того, як травма нападника Джея Берда залишила клуб Другої ліги Англії (четверти дивізіон) з обмеженими можливостями в атаці.

Боріні має багатий досвід, його кар'єра включає періоди, коли він грав за Челсі, Рому, Ліверпуль, Сандерленд та Мілан. Він грав за збірну Італії як на молодіжному рівні, так і за національну команду, за яку провів один матч у 2012 році.

«Я почуваюся чудово. Я приїхав тренуватися, щоб підтримувати форму в цей перехідний період між контрактами, і Солфорд, менеджер і Алекс Брюс були настільки люб’язні, що дозволили мені тренуватися тут. Досвід – це те, що я можу принести – як на полі, так і поза ним – але я також тут, щоб дізнатися більше про футбол Другої ліги від своїх товаришів по команді», – сказав Боріні.

Нападник тепер доступний для матчів і носитиме футболку Солфорда з 16-м номером.