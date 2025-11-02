Мілан не відмовився від ідеї підписати українського форварда Роми Артема Довбика, повідомляє La Repubblica.

Сьогодні россонері в рамках 10 туру Серії А прийматиме Рому, маючи змогу постежити за грою Артема, який після травми шотландця Евана Фергюсона залишається єдиним номінальним форвардом.

У таборі Мілана хочуть повернутись до ідеї обміну Довбика на Сантьяго Хіменеса, який на початку сезону не може знайти свою гру.

Рома посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи по 21-му заліковому пункту з першим Наполі.

У неділю, 2 листопада, на команду Джан П'єро Гасперіні очікує виїзна зустріч з Міланом у 10-му турі.

Довбик у нинішньому сезоні провів 11 матчів за Рому, забивши два голи та оформивши асист.

Тренер Довбика висловився про форму українця перед грою з Міланом.