Мілан переглядатиме Довбика в сьогоднішньому матчі з Ромою
Артем влітку міг опинитись на «Сан-Сіро»
23 хвилини тому
Мілан не відмовився від ідеї підписати українського форварда Роми Артема Довбика, повідомляє La Repubblica.
Сьогодні россонері в рамках 10 туру Серії А прийматиме Рому, маючи змогу постежити за грою Артема, який після травми шотландця Евана Фергюсона залишається єдиним номінальним форвардом.
У таборі Мілана хочуть повернутись до ідеї обміну Довбика на Сантьяго Хіменеса, який на початку сезону не може знайти свою гру.
Рома посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи по 21-му заліковому пункту з першим Наполі.
У неділю, 2 листопада, на команду Джан П'єро Гасперіні очікує виїзна зустріч з Міланом у 10-му турі.
Довбик у нинішньому сезоні провів 11 матчів за Рому, забивши два голи та оформивши асист.
Тренер Довбика висловився про форму українця перед грою з Міланом.