Тренер Довбика висловився про форму українця перед грою з Міланом
Травма Фергюсона відкриває Артему шлях в основу
близько 2 годин тому
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні оцінив готовність форварда збірної України до матчу 10 туру Серії А проти Мілана. Його слова наводить Voce Giallorossa.
Довбик почувається добре, він прогресує. Ми говорили про це після матчу і вже кілька тижнів тому. Якщо він почувається добре фізично, то і технічно дає більше. Гол минулої ночі був гарним голом. Це може бути також гол, який розкриє двері: у нього були моменти з Інтером, Фіорентиною та Ліллем. Коли починаєш мати моменти, то потім і забиваєш. Це хороший знак, - розповів Гасперіні.
Рома посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи по 21-му заліковому пункту з першим Наполі.
У неділю, 2 листопада, на команду Джан П'єро Гасперіні очікує виїзна зустріч з Міланом у 10-му турі.
Довбик у нинішньому сезоні провів 11 матчів за Рому, забивши два голи та оформивши асист.