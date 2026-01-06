Мілан у захваті від перших днів в команді форварда збірної Німеччини
«Россонері» сподіваються на вдачу
близько 1 години тому
Ніклас Фюллькруг / Фото - ФК Мілан
Спортивний директор Мілана Іглі Таре висловився про підписання нападника збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга, який належить Вест Гему. Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Підписання Фюллькруга було своєчасним. Нам бракувало гравця з таким профайлом. Після травми Хіменеса ми добре попрацювали, запросивши Нікласа, який привносить багато атлетизму, але також багато настирності. Всі вражені формою, яку він показав на тренуваннях. Він допоможе нам досягти наших цілей, - сказав Таре.
Новачок Мілана отримав порцію компліментів після дебюту в Серії А.
