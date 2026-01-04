Мілан вивчає кандидатуру Олександра Зінченка як потенційне посилення команди та розглядає можливість його використання в центрі поля.

Як повідомляє Mex, у таборі італійського клубу високо цінують досвід та універсальні якості українського футболіста. Він може стати альтернативою Рубену Лофтус-Чіку, який після відновлення від травми не виправдовує очікувань, відзначившись лише одним забитим м'ячем. Така ситуація спонукає керівництво россонері шукати нові варіанти оновлення півзахисту.

На даний момент Зінченко виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди, тоді як його контракт, як і раніше, належить лондонському Арсеналу.

Раніше Астон Вілла впевнено перемогла Ноттінгем Форест Зінченка.