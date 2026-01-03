Новачок Мілана отримав порцію компліментів після дебюту в Серії А
Фюллькруг отримав перші хвилини проти Кальярі
близько 1 години тому
Ніклас Фюллькруг / Фото - ФК Мілан
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі оцінив дебют форварда збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга в матчі 18 туру Серії А проти Кальярі (1:0). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Фюллькруг мені сподобався, увійшов з бажанням і з правильним духом. Але я не сумнівався в ньому, він прибув у Мілан з великим ентузіазмом і бажанням. В грі головою і в утриманні м'яча він був дуже корисний. Це не здивування, він дуже хороший, - розповів Аллегрі.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Кальярі – Мілан.
