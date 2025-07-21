Основний захисник Брайтона Первіс Еступіньян знаходиться на порозі переходу в один із провідних клубів Італії. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 27-річний еквадорець досяг усної домовленості з Міланом і контракт буде розрахований до літа 2029 з можливістю продовження ще на один сезон. Очікується, що його річний оклад становитиме близько 2 мільйонів євро.

Агент гравця Жорже Мендеш разом із самим Еступіньяном наполягають на тому, щоб трансфер відбувся вже цього літа. Брайтон готовий розглянути продаж лівого захисника за сумою не менше 20 мільйонів євро, незважаючи на те, що портал Transfermarkt оцінює футболіста в 30 мільйонів.

У кампанії 2024/25 Еступіньян відіграв за Брайтон 36 зустрічей у всіх змаганнях, відзначившись одним голом та двома результативними передачами. Усього за три роки у складі англійського клубу він провів 104 матчі, забив 5 м'ячів та зробив 14 асистів.

Спочатку керівництво Мілана розглядало кандидатуру українського універсала Олександра Зінченка, однак у результаті пріоритет був відданий Еступіньяну, який мав солідний досвід гри на високому рівні, включаючи міжнародні турніри.

Раніше повідомлялося, що у Мілані сталася історична подія.