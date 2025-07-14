Фланговий захисник Фран Гарсія, чиї права належать мадридському Реалу, може залишити іспанську Ла Лігу та продовжити кар’єру в італійській Серії А. Про це повідомляє видання AS.

За інформацією джерела, у підписанні 25-річного латераля зацікавлений Мілан. Россонері розглядають Гарсію як можливу заміну Тео Ернандесу, який перейшов у саудівський Аль-Хіляль. Трансферна вартість іспанського футболіста оцінюється в 18 мільйонів євро.

У сезоні 2024/2025 Фран Гарсія зіграв 31 матч за королівський клуб та віддав дві гольові передачі.

Також стало відомо, що півзахисник Реала Лука Модрич підписав однорічний контракт з Міланом.