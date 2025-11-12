Український форвард Роми Артем Довбик не перейде до Мілана в зимове трансферне вікно, повідомляє Pianeta Milan.

За інформацією джерела, плани россонері щодо придбання 28-річного нападника римлян остаточно зірвалися через травму гравця, через яку він пропустить 4-6 тижнів.

Раніше Мілан виявляв інтерес до Довбика влітку та розраховував повернутися до трансферу взимку. Проте з огляду на те, що українець зможе вийти на поле лише в кінці грудня, малоймовірно, що клуб ризикне підписувати гравця, який не буде в оптимальній формі.

У сезоні 2025/26 Довбик провів за Рому 14 матчів у всіх офіційних турнірах, забив два голи та зробив дві результативні передачі.