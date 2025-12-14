Мілан в домашньому матчі 15 туру Серії А влаштував гольову перестрілку з Сассуоло. Зустріч на «Сан-Сіро» завершилась з рахунком 2:2.

Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Сассуоло завдяки голу Коне вийшло вперед на 13-й хвилині. До перерви підопічні Массіміліано Аллегрі відповіли забитим голом Бартезагі, який у свої 19 відкрив лік голам в Серії А.

По перерві вихованець Мілана вдруге приймав привітання партнерів, коли на початку другого тайму оформив дубль. Проте гольових здібностей Бартезагі забракло, щоб за підсумками цього туру вирватись в лідери першості Італії

Сассуоло завдяки голу Лор'єнте на 77-й хвилині зумів відібрати очки у Мілана.

Серія А. 15 тур

Мілан - Сассуоло 2:2

Голи: Бартезагі, 34, 47 - Коне, 13, Лор'єнте, 77