Дженоа з Малиновським не завадили Інтеру повернути собі лідерство в Серії А
Команда українця дала бій віцечемпіону Італії
близько 2 годин тому
Руслан Малиновський / Фото - Дженоа
Дженоа в рамках 15 туру Серії А приймала Інтер. Матч у Генуї завершився з рахунком 1:2.
Початковий план команди Даніеле Де Россі зруйнував швидкий гол Інтера, коли на 6-й хвилині Біссек відкрив рахунок. Перед перервою підопічні Крістіана Ківу збільшили перевагу завдяки влучному удару Лаутаро.
В другому таймі Дженоа вдалося повернутися в гру, коли Вітінья на 68-й хвилині скоротив відставання в рахунку, проте зачепитись на очки генуезцям не вдалося.
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі 90 хвилин.
Серія А. 15 тур
Дженоа – Інтер 1:2
Голи: Вітінья, 68 – Біссек, 6, Мартінес, 38
