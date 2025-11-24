Інтер та Мілан зійшлись в очному протистоянні, яке припало на центральний матч 12 туру Серії А. Гра на «Джузеппе Меацца» завершився з рахунком 0:1.

Ставка номінальних гостей на гру другим номером принесла результат, чекаючи на помилку суперника. Минулого вечора лідерам групи атаки Інтера було не під силу пробити Меньяна, який відіграв ключову роль в цій зустрічі.

На 53-й хвилині контратака «россонері» завершилась взяттям воріт Пулішича, який першим встиг на добивання після удару Салемакерса.

Інтер міг претендувати на нічию, якби Чалханоглу реалізував пенальті, який було призначено після перегляду VAR, проте штатному пенальтисту команди Крістіана Ківу не вдалося переграти Меньяна, який вгадав кут польоту м'яча.

В час, що залишився, Мілану вдалося втримати мінімальну перемогу в першому дербі сезону.

Cсрія А. 12 тур

Інтер - Мілан 0:1

Гол: Пулішич, 54

Мілан з 25 очками піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці. Інтер - четвертий, маючи на один бал менше.