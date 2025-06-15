Колишній нападник збірної України Артем Мілевський прокоментував поразку команди U-21 у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії (2:3) та оцінив подальші шанси на вихід із групи.

Я ще перед матчем попереджав і відзначав в інсті Бражка та Ваната, що Данія – це непростий суперник. Я дуже переживав, вболівав, але, звичайно, незадоволений результатом. Під час матчу нахлинули спогади – як я виступав на молодіжному Євро-2006, забивав голи. Ех, ностальгія. Я дуже хотів, щоб наші перемогли, але Данія є Данія.

Наші нормально грали, але результату здобути не вийшло. Тепер потрібно обов'язково перемагати Фінляндію, а з Нідерландами – що буде, те буде. Сподіваюся, переможемо.

Я не люблю когось критикувати, тому не буду цього робити. Все тільки починається і шанси на вихід у нас є.

Звичайно, найбільше сподобався Очеретько. Він віддав дві асисти і був активний протягом усього матчу. Думаю, Турану треба задуматися. Очеретько цілком може поборотися з Педріньо за місце в основі Шахтаря.

Прогноз на вихід? Поки що ні. Давай повернемося до цього питання після матчу з Фінляндією. Побажаю хлопцям не засмучуватися, ще є дві гри і все в їхніх руках і ногах. Ми теж обігравали Нідерланди. Це сильна команда, але нічого страшного в ній немає, – заявив Мілевський в інтерв’ю Sport-express.ua.