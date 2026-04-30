Мілевський поділився сміливим прогнозом на матч Шахтар – Кристал Пелас. Що сказала легенда Динамо?
Колишній форвард збірної України вважає, що перший матч півфіналу Ліги конференцій може завершитися з двома результатами
близько 2 годин тому
Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський поділився своїми очікуваннями від першого матчу півфіналу Ліги конференцій між Шахтарем і Кристал Пелес. Свою думку він опублікував у Telegram-каналі напередодні поєдинку, який відбудеться 30 квітня у Кракові та розпочнеться о 22:00.
Мілевський позитивно оцінив нинішній шлях донецької команди, наголосивши, що сам вихід до півфіналу є серйозним досягненням. Окремо він звернув увагу на те, що Шахтар зумів дістатися цієї стадії турніру, незважаючи на всі труднощі, зокрема й логістичні.
Сьогодні Шахтар – Кристал Пелес. Вже й так великі молодці – дійти до півфіналу і вже майже чемпіони. І логістика не стає на заваді. Тому молодці. Поставлю, напевне, сьогодні, що як мінімум не програє або виграє. А ввечері буде цікаво.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер Шахтаря Арда Туран.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05