Павло Василенко

Колишній київського Динамо Артем Мілевський в інтерв'ю сайту Sport-express.ua спрогнозував результат матчу Україна – Ісландія у відборі на ЧС-2026.

«Україна переможе 2:0 чи 2:1. Мені дуже хочеться повболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу в USA. Ух, тяжко [щодо авторів голів], але давай спробуємо. Заб'ють Малиновський зі своєї коронної лівої та Циганков».

Наразі збірна України посідає третє місце в групі D з сімома очками в п'яти матчах. Ісландці зараз мають стільки ж балів, але у них перевага за додатковими показниками. Для проходу в раунд плей-оф українським футболістам потрібна тільки перемога.

Зустріч Україна – Ісландія пройде сьогодні о 19:00 за київським часом на номінальному домашньому полі синьо-жовтих у Варшаві.