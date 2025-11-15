Головний тренер збірної Ісландії Арнар Ґуннлейґсон висловився щодо того, що команду і нічия у матчі шостого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України. Слова фахівця транслювала пресслужба УАФ.

Перевага свого поля у нашому спорті важлива, ключова. Нам вдалось показати дуже хорошу гру проти Франції на Стад де Франс. Думаю, завтра будуть всі знервовані, але, сподіваюсь, завдяки цьому матч буде захопливим.

Буде багато помилок, бо обидві команди знають, що стоїть на кону. ЧС-2026 в Америці буде, ймовірно, найбільшою спортивною подією в історії спорту. Команда, яка впорається з нервами, зможе показати хорошу гру і матиме трохи везіння пройде далі.

Щодо нічиєї, хороше питання. Це дуже небезпечна ситуація. Неможливо сидіти весь матч у низькому блоці. Україна має занадто багато якості, щоб легко виграти цей матч. Тому ми маємо зробити певні дії, щоб забити гол.

Разом з Францією ми найбільш забивна команда у цій групі – 13 голів. Це показує, що ми можемо забити гол на будь-якому стадіоні і будь-якій команді. Ми маємо використати свої сильні сторони, але не бути наївними. Захищати нічию, але з бажанням перемогти.