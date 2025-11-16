Ребров перед грою з Ісландією пояснив, як Україна намагатиметься вийти в плей-офф
Все вирішуватиметься у Варшаві
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від заключного поєдинку кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії. Його слова наводить УАФ.
Несподівані рішення - це те, що хлопці роблять на полі. Тоді ми вели - 3:1, але Ісландія зрівняла. Ми йшли вперед, бо хотіли виграти. Нас не влаштовувала нічия. Завтра - те саме. Якщо ми першими заб’ємо, це не означає, що маємо відходити назад. На перший план вийде характер. Гравці повинні бути бійцями. Ми боремося за всю Україну. І завтра буде велика підтримка - українців, поляків. Усі ми повинні показати характер, - наголосив Ребров.
Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.
Збірна України посідає третє місце у групі D з сімома очками: лідирує Франція (13), друга – Ісландія (7), четвертий – Азербайджан (1).