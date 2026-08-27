Сергій Разумовський

ФК Ужгород, що призупинив виступи на професійному рівні у новому сезоні, може вимагати від частини своїх колишніх футболістів компенсацію за підготовку. Принаймні, про це повідомляє «Чемпіон». За даними джерела, у деяких випадках сума перевищує один мільйон гривень.

Йдеться про гравців віком до 23 років, які раніше виступали за закарпатську команду. Щоб продовжити кар’єру в іншому професійному клубі, футболістам необхідно отримати відкріпний лист від Ужгорода. У цьому документі має бути підтверджено відсутність фінансових претензій із боку клубу.

Як стверджує джерело, керівництво Ужгорода висунуло молодим футболістам вимоги щодо сплати компенсації за їхню підготовку. Виплатити ці кошти мають або нові клуби гравців, або самі футболісти. Для окремих представників команди сума компенсації може перевищувати один мільйон гривень.

Водночас зарплати футболістів в Ужгороді, за даними джерела, переважно становили від восьми до п’ятнадцяти тисяч гривень. Також у клубі траплялися випадки затримки заробітної плати на строк до трьох місяців. Із деякими колишніми гравцями Ужгород досі не провів повного розрахунку.

Як зазначається, таку модель завершення співпраці з футболістами президенту клубу Рудольфу Балажинцю запропонував колишній спортивний директор Ужгорода Сергій Білан. Схожа ситуація, як зазначає видання, раніше виникла після припинення виступів на професійному рівні Минаєм. Балажинець і Білан на той момент також працювали в закарпатському клубі.

Наразі невідомо, чи погоджуються футболісти з висунутими вимогами та чи планують вони оскаржувати їх у відповідних футбольних інстанціях. Також не повідомляється, чи готові потенційні нові клуби взяти на себе виплату компенсацій за перехід гравців.

Ужгород заснували у 2015 році. На професійному рівні команда виступала у 2019 – 2021 роках, а також у 2024 – 2026 рр. Найвищим досягненням клубу стало третє місце у Другій лізі за підсумками сезону-2020/21. У групі А команда фінішувала другою, після чого отримала можливість розпочати наступний сезон у Першій лізі.