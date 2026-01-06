Колишній захисник Ліверпуля та футбольний експерт Джеймі Каррагер поділився своєю думкою щодо роботи Рубена Аморіма в Манчестер Юнайтед після його звільнення з посади головного тренера команди.

Португальський фахівець залишив клуб напередодні, завершивши період, який викликав чимало дискусій не лише через результати на полі, а й через його публічні заяви.

Найкращою частиною роботи Рубена Аморіма насправді були його виступи на пресконференціях, а не гра команди. Він став справжнім відкриттям для Прем’єр-ліги з погляду інтерв’ю, пресконференцій і різких висловлювань. Його постійно хотілося цитувати, для нас він був просто знахідкою. А заява про найгіршу команду в історії Манчестер Юнайтед була взагалі неймовірною.

Я не міг повірити, що він таке сказав про своїх гравців і свою команду. Часом складалося враження, що, говорячи про Манчестер Юнайтед, він був майже таким самим експертом, як Гарі Невілл.

Протягом 14 місяців він, мабуть, носив титул найкращого експерта з Манчестер Юнайтед, але проблема полягала в тому, що він був головним тренером, – передає слова Каррагера Sky Sports.