Каррагер: «Найкращою частиною роботи Аморіма були його виступи на пресконференціях»
Легенда Ліверпуля пройшовся по екснаставнику Манчестер Юнайтед
42 хвилини тому
Колишній захисник Ліверпуля та футбольний експерт Джеймі Каррагер поділився своєю думкою щодо роботи Рубена Аморіма в Манчестер Юнайтед після його звільнення з посади головного тренера команди.
Португальський фахівець залишив клуб напередодні, завершивши період, який викликав чимало дискусій не лише через результати на полі, а й через його публічні заяви.
Найкращою частиною роботи Рубена Аморіма насправді були його виступи на пресконференціях, а не гра команди. Він став справжнім відкриттям для Прем’єр-ліги з погляду інтерв’ю, пресконференцій і різких висловлювань. Його постійно хотілося цитувати, для нас він був просто знахідкою. А заява про найгіршу команду в історії Манчестер Юнайтед була взагалі неймовірною.
Я не міг повірити, що він таке сказав про своїх гравців і свою команду. Часом складалося враження, що, говорячи про Манчестер Юнайтед, він був майже таким самим експертом, як Гарі Невілл.
Протягом 14 місяців він, мабуть, носив титул найкращого експерта з Манчестер Юнайтед, але проблема полягала в тому, що він був головним тренером, – передає слова Каррагера Sky Sports.